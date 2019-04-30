Москвичи передали в Главархив 1,5 тысячи документов и предметов времён Великой Отечественной войны

Москвичи передали на хранение в Главный архив около 1,5 тыс. документов и предметов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Акция «Москва — с заботой об истории» началась 9 апреля. За две недели поступило 103 обращения. Горожане приносят фотографии, письма и дневники родственников, газеты военных лет, предметы одежды.

«Собранные документы и предметы станут частью выставочных проектов и электронного архива. Каждый сданный на хранение документ и предмет будет описан и поставлен на государственный учёт», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее Пятый канал передавал, что участниками международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» стали более 500 тыс. человек.