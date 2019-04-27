Участниками «Теста по истории Великой Отечественной войны» стали более 500 тысяч человек

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Участниками международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» стали более 500 тыс. человек, сообщает Пятый канал.
Участниками «Теста по истории Великой Отечественной войны» стали более 500 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Об этом заявила председатель молодёжного парламента при Государственной Думе Марина Воропаева.

«Это очень важно для нас, потому что все вместе мы таким образом привлекаем внимание к истории и Великой Отечественной войне», — отметила она, выступая перед участниками акции.

Тест состоит из 30 вопросов, посвящённых героям войны и жизненному укладу тех, кто находился в тылу.

Работу составили специалисты Военного университета Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что в Симферополе началась акция «Георгиевская ленточка».

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