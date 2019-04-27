Участниками «Теста по истории Великой Отечественной войны» стали более 500 тысяч человек

Участниками международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» стали более 500 тыс. человек, сообщает Пятый канал.

Об этом заявила председатель молодёжного парламента при Государственной Думе Марина Воропаева.

«Это очень важно для нас, потому что все вместе мы таким образом привлекаем внимание к истории и Великой Отечественной войне», — отметила она, выступая перед участниками акции.

Тест состоит из 30 вопросов, посвящённых героям войны и жизненному укладу тех, кто находился в тылу.

Работу составили специалисты Военного университета Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что в Симферополе началась акция «Георгиевская ленточка».