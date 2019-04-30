Суд в Москве лишил водительских прав ведущего «Вечернего Урганта» Хрусталёва

Короткая ссылка
Мировой суд Останкинского района Москвы лишил соведущего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Дмитрия Хрусталёва водительских прав, передаёт корреспондент РИА Новости.
Суд в Москве лишил водительских прав ведущего «Вечернего Урганта» Хрусталёва
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Подвергнуть Хрусталёва административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев», — цитирует агентство решение судьи Анны Болотниковой.

Отмечается, что 2 апреля инспектор ДПС остановил автомобиль ведущего.

Как отмечает РИА Новости, полицейского смутило «резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение» Хрусталёва, который впоследствии отказался пройти тест на алкоголь.

В связи с инцидентом телеведущего отстранили от управления автомобилем, машину эвакуировали на спецстоянку.

1 марта сообщалось, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском, после чего попытался скрыться с места происшествия. 

7 марта суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил права управления транспортными средствами в течение 1,5 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить