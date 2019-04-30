Суд в Москве лишил водительских прав ведущего «Вечернего Урганта» Хрусталёва

Мировой суд Останкинского района Москвы лишил соведущего шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Дмитрия Хрусталёва водительских прав, передаёт корреспондент РИА Новости.

«Подвергнуть Хрусталёва административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев», — цитирует агентство решение судьи Анны Болотниковой.

Отмечается, что 2 апреля инспектор ДПС остановил автомобиль ведущего.

Как отмечает РИА Новости, полицейского смутило «резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение» Хрусталёва, который впоследствии отказался пройти тест на алкоголь.

В связи с инцидентом телеведущего отстранили от управления автомобилем, машину эвакуировали на спецстоянку.

1 марта сообщалось, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском, после чего попытался скрыться с места происшествия.

7 марта суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил права управления транспортными средствами в течение 1,5 года.