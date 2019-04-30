Суд в Москве лишил водительских прав ведущего «Вечернего Урганта» Хрусталёва
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- РИА Новости
«Подвергнуть Хрусталёва административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев», — цитирует агентство решение судьи Анны Болотниковой.
Отмечается, что 2 апреля инспектор ДПС остановил автомобиль ведущего.
Как отмечает РИА Новости, полицейского смутило «резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение» Хрусталёва, который впоследствии отказался пройти тест на алкоголь.
В связи с инцидентом телеведущего отстранили от управления автомобилем, машину эвакуировали на спецстоянку.
1 марта сообщалось, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском, после чего попытался скрыться с места происшествия.
7 марта суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил права управления транспортными средствами в течение 1,5 года.