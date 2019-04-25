Суд в Кисловодске отказался вернуть водительские права Александру Емельяненко

Кисловодский городской суд оставил без изменения постановление мирового судьи о лишении бойца смешанного стиля Александра Емельяненко водительских прав, передаёт ТАСС.

«Постановление мирового судьи оставить без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — заявил судья Константин Домоцев.

1 марта Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском, после чего попытался скрыться с места происшествия.

Впоследствии он отказался выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. В частности, спортсмен не прошёл медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

7 марта суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил права управления транспортными средствами в течение 1,5 года.