Суд в Кисловодске отказался вернуть водительские права Александру Емельяненко
- РИА Новости
«Постановление мирового судьи оставить без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — заявил судья Константин Домоцев.
1 марта Емельяненко попал в ДТП под Кисловодском, после чего попытался скрыться с места происшествия.
Впоследствии он отказался выполнять требования сотрудников правоохранительных органов. В частности, спортсмен не прошёл медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.
7 марта суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил права управления транспортными средствами в течение 1,5 года.