Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за прошедший год он заработал 11,3 млн рублей.
В 2017 году Бортников заработал 10,9 млн рублей.
Согласно представленным документам, доход его супруги в 2018 году составил 331 тыс. рублей. Примерно столько же она заработала и в 2017 году.
Ранее глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
12 апреля сообщалось, что Григорий Аникеев, представляющий в Государственной думе Владимирскую область, стал самым богатым депутатом по итогам 2018 года.