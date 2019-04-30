Стали известны доходы директора ФСБ за 2018 год

На сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовали декларацию о доходах за 2018 год главы ведомства Александра Бортникова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за прошедший год он заработал 11,3 млн рублей.

В 2017 году Бортников заработал 10,9 млн рублей.

Согласно представленным документам, доход его супруги в 2018 году составил 331 тыс. рублей. Примерно столько же она заработала и в 2017 году.

Ранее глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.

12 апреля сообщалось, что Григорий Аникеев, представляющий в Государственной думе Владимирскую область, стал самым богатым депутатом по итогам 2018 года.