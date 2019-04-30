В Крыму эвакуировали туриста, упавшего с 10-метровой высоты на горе Караул-Оба

Спасатели эвакуировали туриста, упавшего с 10-метровой высоты на горе Караул-Оба в Судаке, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Оперативному дежурному службы «Крым-Спас» поступила информация о том, что на туристической тропе «Царский пляж — село Весёлое» с возвышенности упал мужчина, он находится в бессознательном состоянии.

К месту инцидента выехала дежурная смена специалистов судакского отряда «Крым-Спас», сотрудники регионального МЧС и бригада скорой помощи. Они нашли пострадавшего на южном склоне горы. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В январе URA.RU сообщало, что в Челябинской области спасли туристку, которая заблудилась и была вынуждена заночевать в лесу во время сильной метели.