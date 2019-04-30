Перевозки пассажиров в Крым по единому билету начались в России
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- РИА Новости
На 30 апреля реализовано более 73 тыс. таких проездных документов, из них в республику — 47 тыс., из республики — 26 тыс.
«Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — отметили в пресс-службе.
С 30 апреля по 30 сентября можно воспользоваться услугой для поездок в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту, передаёт РИА Новости Крым.
Ранее вице-премьер России Ольга Голодец выразила уверенность в том, что предстоящий курортный сезон в Крыму будет успешным, отметив, что билеты в регион проблематично купить уже сейчас.