Перевозки пассажиров в Крым по единому билету начались в России

Перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету начались в России, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции.

На 30 апреля реализовано более 73 тыс. таких проездных документов, из них в республику — 47 тыс., из республики — 26 тыс.

«Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — отметили в пресс-службе.

С 30 апреля по 30 сентября можно воспользоваться услугой для поездок в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту, передаёт РИА Новости Крым.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец выразила уверенность в том, что предстоящий курортный сезон в Крыму будет успешным, отметив, что билеты в регион проблематично купить уже сейчас.