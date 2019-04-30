Перевозки пассажиров в Крым по единому билету начались в России

Короткая ссылка
Перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету начались в России, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции.
Перевозки пассажиров в Крым по единому билету начались в России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

На 30 апреля реализовано более 73 тыс. таких проездных документов, из них в республику — 47 тыс., из республики — 26 тыс.

«Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — отметили в пресс-службе.

С 30 апреля по 30 сентября можно воспользоваться услугой для поездок в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту, передаёт РИА Новости Крым.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец выразила уверенность в том, что предстоящий курортный сезон в Крыму будет успешным, отметив, что билеты в регион проблематично купить уже сейчас.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить