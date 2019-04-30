Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
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- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, артист устроил ДТП, в котором была повреждена в том числе машина Mercedes ФСО.
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
При этом указывается, что это меньше, чем требовала ФСО, а экспертизой было установлено, что ремонт автомобиля обошёлся в 830 тыс. рублей.
Сам Ярмольник в суде заявил, что авария произошла почти три года назад и в ней пострадали «ещё автомобили».
«Я рассчитался с ними сразу, но спустя полтора года получил большой конверт от ФСО (с претензиями. — RT)», — сказал он.
Как отметил актёр, он не был согласен с заявленной стоимостью ремонта.
«Машина не кувыркалась, я не понимаю, зачем делать обшивку потолка (в салоне. — RT)», — добавил он.
По словам артиста, этот процесс унижает его «как человека и гражданина».
В сентябре 2018 года певец Дима Билан стал виновником ДТП в Москве.