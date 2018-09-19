Дима Билан прокомментировал ДТП со своим участием

Российский певец Дима Билан заявил, что является виновником дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Москве. Об этом он написал в своём Instagram.

«Я виноват в аварии, отвлёкся. Вызвал сам ДПС по 112, пожарных и скорую вызвал. Ну, чтобы всё в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов», — заявил он.

Певец отметил, что «всё обошлось». По его словам, из-за ДТП «он словил стресс».

«Салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко, и удар был ощутимым, в голове всё перевернулось. Шок сейчас догоняет, сами понимаете: выброс адреналина и кортизола», — отметил Билан.

Ранее стало известно, что Дима Билан за рулём Ford Mustang попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. В результате аварии никто не пострадал.