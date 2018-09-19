Источник: Дима Билан попал в ДТП в Москве
«На Ленинском проспекте Ford Mustang сзади въехал в Hyundai, в результате ДТП пострадавших нет. За рулём Ford Mustang сидел Дима Билан», — заявил источник.
По его словам, в момент столкновения певец был трезв.
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, но не уточнили личностей его участников.
По данным пресс-службы, сотрудники ГИБДД оформляют ДТП без пострадавших, произошедшее на Ленинском проспекте.
В октябре 2017 года сообщалось, что в ДТП попал другой российский певец Олег Газманов.