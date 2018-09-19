Источник: Дима Билан попал в ДТП в Москве

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В Москве на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля Ford Mustang, которым управлял российский певец Дима Билан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Ленинском проспекте Ford Mustang сзади въехал в Hyundai, в результате ДТП пострадавших нет. За рулём Ford Mustang сидел Дима Билан», — заявил источник.

По его словам, в момент столкновения певец был трезв.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, но не уточнили личностей его участников.

По данным пресс-службы, сотрудники ГИБДД оформляют ДТП без пострадавших, произошедшее на Ленинском проспекте.

В октябре 2017 года сообщалось, что в ДТП попал другой российский певец Олег Газманов. 

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