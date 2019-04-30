Издательство «Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за аудиокниги

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Издательство «Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» в связи с появлением в социальной сети аудиокниги «Тёмный лес» китайского писателя Лю Цысиня.
Издательство «Эксмо» подало в суд на «ВКонтакте» из-за аудиокниги
  • РИА Новости

Об этом рассказал ТАСС директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко.

«На практике сейчас у нас происходит так, что несмотря на то, что мы удаляем файлы с аудиокнигами, они повторно появляются в социальной сети. Хотелось бы перейти к более технологичному разрешению», — сказал он.

Рябыко отметил, что от соцсети требуется не просто удалить, а не создавать в будущем возможностей для размещения конкретно этого произведения.

«У нас нет проблем с удалением — у нас есть проблема с повторным размещением, которое никто не может контролировать», — подчеркнул он.

В январе 2018 года издательство «Просвещение» подало иск на 3,7 млрд рублей к «Вентана-Граф» из-за контрафакта.

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