Издательство «Просвещение» подало иск на 3,7 млрд рублей к «Вентана—Граф» из-за контрафакта

Издательство «Просвещение» подало в Арбитражный суд города Москвы иск к крупному издательскому центру «Вентана—Граф», требуя взыскать с ответчика 3,7 млрд рублей за распространение контрафактных товаров. Компания также должна уничтожить весь тираж незаконно выпущенной учебной продукции.

В сообщении говорится, что ООО «Издательский центр «Вентана—Граф» выпустило несколько сот наименований печатной продукции, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение».

Всего было выявлено более 500 видов продукции ООО «Издательский центр «Вентана—Граф», маркированной указанным изображением.

Уточняется, что такие действия являются грубым нарушением исключительных прав издательства «Просвещение» на товарный знак.

«Данный иск, который может стать крупнейшим по сумме требований, является логичным продолжением нашей борьбы за чистоту рынка учебной продукции. В последнее время нарушения в этой сфере приобрели системный характер. В августе 2017 года вступило в силу решение суда о взыскании 40 млн руб. с издательства «Интеллект-Центр» — заявил директор по внешним коммуникациям издательства «Просвещение» Сергей Григоренко.

По его словам, у издательства «Просвещение» пытаются копировать не только товарные знаки, но и дизайн обложек.

«Ярким подтверждением тому является судебный процесс, выигранный издательством «Просвещение» у ООО «Издательство «Экзамен», где присуждённая ко взысканию сумма иска составила 63,4 млн рублей. Но, как мы видим, это не останавливает других нарушителей закона. Мы намерены приложить максимум усилий, чтобы прекратить распространение контрафактных товаров», — добавил Григоренко.

Он отметил, что для достижения этой цели в прошлом году был создан Центр защиты интеллектуальной собственности и утверждён комплекс мер и документов в сфере управления правами на интеллектуальную собственность.