Авиаконструктора Генриха Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище

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Авиаконструктора Генриха Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом рассказал руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Авиаконструктора Генриха Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище
  • ©ilyushin.org

«Генриха Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище», — сказал он РИА Новости.

Генрих Новожилов — создатель проектов тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного Ил-96, двухмоторного турбовинтового самолёта Ил-114. Работал генеральным конструктором ОКБ им. С.В. Ильюшина с 1970 по 2005 год.

28 апреля стало известно о смерти Новожилова.

Экс-глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал смерть авиаконструктора.

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