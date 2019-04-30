Авиаконструктора Генриха Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище

Авиаконструктора Генриха Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом рассказал руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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