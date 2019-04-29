Экс-глава ПАО «Ил» прокомментировал смерть авиаконструктора Новожилова

Экс-глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал смерть авиаконструктора Генриха Новожилова.

«Он работал до последних дней. Это не тот случай, когда пишут, что «от долгой и продолжительной болезни». Он был на больничном, но фактически работал все эти дни», — заявил Рогозин.

По его словам, в начале месяца Новожилов вместе со всем предприятием праздновал 125-летие со дня рождения Сергея Ильюшина, первый полёт Ил-112.

29 октября 2018 года Новожилов отметил 93-летие.

Генрих Новожилов — создатель проектов тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного самолёта Ил-96, двухмоторного турбовинтового самолёта Ил-114. Работал генеральным конструктором ОКБ им. С.В. Ильюшина с 1970 по 2005 год.