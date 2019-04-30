Президент Utair опроверг информацию о прекращении полётов из-за долгов

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Анна Лушникова
Президент компании «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что компания может приостановить или прекратить работу из-за долгов.
Президент Utair опроверг информацию о прекращении полётов из-за долгов
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

«Utair опровергает слухи о прекращении деятельности и будет совершать все полёты по расписанию. Компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полётов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам», — сказал Пермяков.

По его словам, компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности.

«Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года», — заключил он.

Ранее в аудиторском заключении консолидированной финансовой отчётности за 2018 год появилась информация о том, что авиакомпания Utair может приостановить или прекратить работу из-за долгов.

Из документа следует, что предприятие допустило просрочку выплат процентов по кредитам и имеет значительную задолженность.

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