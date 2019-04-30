Utair заявила о риске прекращения полётов

Короткая ссылка
Авиакомпания Utair может приостановить или прекратить работу из-за долгов. Об этом говорится в аудиторском заключении консолидированной финансовой отчётности за 2018 год.
Utair заявила о риске прекращения полётов
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

Как отмечается, Utair и дочерние компании понесли чистый убыток в размере почти 22 млрд рублей. При этом на конец года краткосрочные обязательства превысили оборотные активы почти на 75 млрд рублей, а чистые активы оказались в минусе на более чем 30 млрд.

Кроме того, из документа следует, что предприятие допустило просрочку выплат процентов по кредитам и имеет значительную задолженность.

Данные факторы указывают на «существенную неопределённость», которая может вызвать сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно, заявили в Utair.

Основной причиной такого положения названы макроэкономические потрясения 2014—2015 годов. 

Ранее исландская WOW Air объявила о прекращении своей деятельности в связи с банкротством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить