Utair заявила о риске прекращения полётов

Авиакомпания Utair может приостановить или прекратить работу из-за долгов. Об этом говорится в аудиторском заключении консолидированной финансовой отчётности за 2018 год.

Как отмечается, Utair и дочерние компании понесли чистый убыток в размере почти 22 млрд рублей. При этом на конец года краткосрочные обязательства превысили оборотные активы почти на 75 млрд рублей, а чистые активы оказались в минусе на более чем 30 млрд.

Кроме того, из документа следует, что предприятие допустило просрочку выплат процентов по кредитам и имеет значительную задолженность.

Данные факторы указывают на «существенную неопределённость», которая может вызвать сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно, заявили в Utair.

Основной причиной такого положения названы макроэкономические потрясения 2014—2015 годов.

Ранее исландская WOW Air объявила о прекращении своей деятельности в связи с банкротством.