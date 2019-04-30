Utair заявила о риске прекращения полётов
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Как отмечается, Utair и дочерние компании понесли чистый убыток в размере почти 22 млрд рублей. При этом на конец года краткосрочные обязательства превысили оборотные активы почти на 75 млрд рублей, а чистые активы оказались в минусе на более чем 30 млрд.
Кроме того, из документа следует, что предприятие допустило просрочку выплат процентов по кредитам и имеет значительную задолженность.
Данные факторы указывают на «существенную неопределённость», которая может вызвать сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно, заявили в Utair.
Основной причиной такого положения названы макроэкономические потрясения 2014—2015 годов.
Ранее исландская WOW Air объявила о прекращении своей деятельности в связи с банкротством.