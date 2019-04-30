Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в «Матросской Тишине»

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В Следственном комитете сообщили о задержании подозреваемого в сбыте наркотиков в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина». Им оказался ранее судимый мужчина 1984 года рождения.
Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в «Матросской Тишине»
  • СИЗО «Матросская Тишина» / © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Благодаря совместной работе следователей ГСУ сотрудников ФСБ России, ОСБ УФСИН по городу Москве и столичной полиции по подозрению в совершении сбыта наркотических средств задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, вследствие отравления наркотическими веществами в СИЗО пострадали четверо арестантов, двое из них скончались.

Ранее по факту отравления в «Матросской Тишине» возбудили дело по трём статьям.

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