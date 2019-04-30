В Совфеде оценили предложение о создании в России списка Бутиной

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT сообщение СМИ о том, что в России может появиться список Бутиной, куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан.

«Появление такого списка — неплохая инициатива. К сожалению, я думаю, что американцев он особо волновать не будет. Но прецедент, который произошёл с Марией Бутиной, то, что её уже продолжительное время держат в тюрьме, — это полный беспредел. Хвалёное американское правосудие дало осечку», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, данная инициатива достойна того, чтобы её изучить и реализовать.

Ранее сообщалось, что в России может появиться список Бутиной, куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан.

По словам инициатора документа, депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, произвольный арест россиян перестал быть исключительной практикой в двусторонних отношениях между Россией и Западом.