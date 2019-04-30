В Совфеде оценили предложение о создании в России списка Бутиной
- РИА Новости
«Появление такого списка — неплохая инициатива. К сожалению, я думаю, что американцев он особо волновать не будет. Но прецедент, который произошёл с Марией Бутиной, то, что её уже продолжительное время держат в тюрьме, — это полный беспредел. Хвалёное американское правосудие дало осечку», — сказал Джабаров.
По словам сенатора, данная инициатива достойна того, чтобы её изучить и реализовать.
Ранее сообщалось, что в России может появиться список Бутиной, куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан.
По словам инициатора документа, депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, произвольный арест россиян перестал быть исключительной практикой в двусторонних отношениях между Россией и Западом.