Эксперт оценил идею создания базы данных злостных нарушителей ПДД

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Председатель правления «Союза автошкол» Александр Ачкасов прокомментировал возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Эксперт оценил идею создания базы данных злостных нарушителей ПДД
  • РИА Новости

«Всё, что касается безопасности на дорогах, мы приветствуем, а это решение напрямую направлено на улучшение безопасности на дорогах. Это отличное решение», — заявил он.

Со своей стороны, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков также выразил мнение, что подобное предложение действительно способно повысить безопасность на дорогах, однако подчеркнул, что данные водителей, чьи имена окажутся в базе, не должны стать достоянием общественности.

Ранее глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил идею создать базу данных злостных нарушителей ПДД.

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