Власти Москвы рассказали о работе по модернизации службы занятости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по модернизации городской службы занятости.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Служба работала по технологиям 20-25-летней давности, которые давно устарели. Территориальные отделы занятости располагались в каких-то полуподвалах, некомфортных, давно не ремонтировавшихся помещениях, которые ещё надо было найти. Бумажная работа просто зашкаливала», — заявил он.

По его словам, теперь остались только самые необходимые бумаги — 11 документов и столько же подписей, а время заполнения документов на приёме сократилось до 30 минут.

Кроме того, услуги службы разделены на базовые и персональные. Базовые — это оформление пособия по безработице, подбор вакансии из банка данных, составление резюме и так далее. Их теперь можно получить в центрах госуслуг «Мои документы».

Во флагманские центры занятости «Моя работа» могут обратиться граждане, настроенные на активный поиск работы.

«Специалисты флагманского центра помогут соискателям выбрать перспективную профессию и направят на обучение. Все желающие могут поучаствовать в тренингах, например, как успешно пройти интервью с работодателем», — пояснил Собянин.

Как отметил мэр, планируется создать четыре флагманских центра «Моя работа» и ещё один флагманский центр «Моя карьера», который будет помогать в трудоустройстве гражданам с особыми потребностями на рынке труда — лицам старшего возраста, инвалидам, многодетным матерям, молодёжи.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.