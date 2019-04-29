Эксперты назвали самые популярные дополнительные опции для мотоциклов в России

Эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» назвали самые популярные дополнительные опции для мотоциклов за последний год в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

В частности, это детали из титана, карбона и алюминия. Наибольшим спросом в данном случае пользуются спортивные глушители (35% покупателей). Второе место занимают выжимные рычаги (15%), третье — подножки для водителя (10%).

Что касается багажных систем, то 55% выбирают верхний кофр. Если говорить о дизайнерских аксессуарах, то чаще всего заказывают фрезерованные рычаги тормоза и сцепления (25%). Среди средств коммуникации популярностью пользуется навигатор (45%).

Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» назвал самые популярные премиальные автомобили в России.