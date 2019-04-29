В Петербурге прошёл показ новейшей военной техники ЗВО, участвующей в параде Победы
- РИА Новости
Например, были представлены ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Тайфун-К» — всего более 110 единиц техники.
Показ на аэродроме Горелово приурочен к празднованию 100-й годовщины образования Ленинградской Краснознамённой бригады управления имени 50-летия СССР.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе начались сводные тренировки к параду Победы.