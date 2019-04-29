На Урале вынесли приговор бывшим военнослужащим по делу об ограблении АЗС

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Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшим военнослужащим по делу об ограблении автозаправочной станции, сообщает URA.RU.
На Урале вынесли приговор бывшим военнослужащим по делу об ограблении АЗС
  • РИА Новости

«Старший сержант запаса Михаил Поздняков и рядовой запаса Аскар Байтусов, ранее проходившие службу по контракту в войсковых частях 86789 и 6830, признаны виновными в совершении преступления по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в помещение», — заявили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Поздняков получил три года, Байтусов — четыре года колонии строгого режима.

По версии следователей, в 2018 году Поздняков и Байтусов вместе с двумя гражданскими проникли в помещение АЗС и похитили 45 тыс. рублей, угрожая оператору заправки травматическим пистолетом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений.

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