В Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений

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Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении мужчины и женщины, обвинявшихся в серии разбойных нападений. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Антона Лопатина.
В Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Подсудимые занимались преступной деятельностью в Иркутской области и Краснодаре. В 2015 и 2016 годах они совершили шесть нападений на ювелирные салоны, автозаправки и отделения почты.

«После объявления в федеральный розыск они, скрываясь в Краснодаре с 8 октября 2016 года по 12 апреля 2017 года, совершили ещё 13 вооружённых разбойных нападений на продуктовые магазины», — уточнили в прокуратуре.

Преступников задержали после неудавшегося нападения на банк.

Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы, мужчину — к 11.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Екатеринбурга грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за ограбление банков.

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