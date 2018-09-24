В Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении мужчины и женщины, обвинявшихся в серии разбойных нападений. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Антона Лопатина.

Подсудимые занимались преступной деятельностью в Иркутской области и Краснодаре. В 2015 и 2016 годах они совершили шесть нападений на ювелирные салоны, автозаправки и отделения почты.

«После объявления в федеральный розыск они, скрываясь в Краснодаре с 8 октября 2016 года по 12 апреля 2017 года, совершили ещё 13 вооружённых разбойных нападений на продуктовые магазины», — уточнили в прокуратуре.

Преступников задержали после неудавшегося нападения на банк.

Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы, мужчину — к 11.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Екатеринбурга грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за ограбление банков.