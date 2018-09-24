В Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений
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- РИА Новости
Подсудимые занимались преступной деятельностью в Иркутской области и Краснодаре. В 2015 и 2016 годах они совершили шесть нападений на ювелирные салоны, автозаправки и отделения почты.
«После объявления в федеральный розыск они, скрываясь в Краснодаре с 8 октября 2016 года по 12 апреля 2017 года, совершили ещё 13 вооружённых разбойных нападений на продуктовые магазины», — уточнили в прокуратуре.
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