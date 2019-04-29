В челябинской прокуратуре назвали возможную причину пожара в церкви

Причиной пожара в церкви в Саткинском районе Челябинской области могло стать короткое замыкание электропроводки в основном зале, где располагался электрический котёл, сообщили в прокуратуре.

«Возгорание произошло в месте расположения электрического котла отопления в основном зале. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в районе электрокотла и системы управления электроникой», — рассказала РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Ранее стало известно, что в результате пожара двое детей попали в реанимацию. Всего пострадали шесть детей.

Как сообщало URA.RU, возгорание произошло в деревянной церкви.