В челябинской прокуратуре назвали возможную причину пожара в церкви
- РИА Новости
«Возгорание произошло в месте расположения электрического котла отопления в основном зале. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в районе электрокотла и системы управления электроникой», — рассказала РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Ранее стало известно, что в результате пожара двое детей попали в реанимацию. Всего пострадали шесть детей.
Как сообщало URA.RU, возгорание произошло в деревянной церкви.