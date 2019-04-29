Двое детей находятся в реанимации после пожара в церкви под Челябинском

Двое детей доставлены в реанимацию после пожара в церкви посёлка Межевой Саткинского района Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, всего пострадали шесть детей — девочки шести и семи лет и два семилетних мальчика.

«Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании, решается вопрос о переводе в общую палату», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что остальные дети находятся в стационаре. Состояние троих оценивается как удовлетворительное, у одной из девочек диагностировано обострение бронхиальной астмы.

В Минздраве проинформировали, что группа находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание.