Двое детей находятся в реанимации после пожара в церкви под Челябинском

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Двое детей доставлены в реанимацию после пожара в церкви посёлка Межевой Саткинского района Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Двое детей находятся в реанимации после пожара в церкви под Челябинском
  • РИА Новости

По данным ведомства, всего пострадали шесть детей — девочки шести и семи лет и два семилетних мальчика.

«Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании, решается вопрос о переводе в общую палату», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что остальные дети находятся в стационаре. Состояние троих оценивается как удовлетворительное, у одной из девочек диагностировано обострение бронхиальной астмы.

В Минздраве проинформировали, что группа находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание.

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