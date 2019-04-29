МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах

Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании у президента Владимира Путина.

«В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается ещё целый ряд очень серьёзных и жёстких предложений, направленных на снижение смертности во время дорожно-транспортных происшествий», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, в МВД надеются, что комплекс уже принятых и готовящихся к применению мер позволит существенно сократить смертность.

Ранее сообщалось, что в России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.