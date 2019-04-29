МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах
- РИА Новости
«В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается ещё целый ряд очень серьёзных и жёстких предложений, направленных на снижение смертности во время дорожно-транспортных происшествий», — цитирует министра РИА Новости.
По его словам, в МВД надеются, что комплекс уже принятых и готовящихся к применению мер позволит существенно сократить смертность.
Ранее сообщалось, что в России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.