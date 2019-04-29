МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России готовит целый ряд предложений для снижения смертности на дорогах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании у президента Владимира Путина.
МВД готовит «жёсткие предложения» для снижения смертности на дорогах
  • РИА Новости

«В рамках работы по усилению ответственности за нарушения в области дорожного движения нами предусматривается ещё целый ряд очень серьёзных и жёстких предложений, направленных на снижение смертности во время дорожно-транспортных происшествий», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, в МВД надеются, что комплекс уже принятых и готовящихся к применению мер позволит существенно сократить смертность.

Ранее сообщалось, что в России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить