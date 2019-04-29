СМИ: Россияне потратили 2 трлн рублей на запчасти и услуги по ремонту автомобилей в 2018 году

Россияне потратили около 2 трлн рублей на запчасти и услуги по ремонту автомобилей в 2018 году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период парк легковых машин достиг 43,5 млн единиц (общий прирост составил примерно 2 млн за год). Возраст 54% автомобилей превышает 10 лет. Средний возраст составил 13,1 года (против 12,9 года в 2017-м).

На услуги автосервисов россияне потратили 575 млрд рублей, на запчасти — 1,39 трлн.

В среднем за год автовладелец тратит на ремонт и техобслуживание примерно 32 тыс. рублей.

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