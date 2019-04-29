Стерлинг признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов
- Reuters
За хавбека проголосовали 62% журналистов.
Он опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и своего партнёра по команде форварда Серхио Агуэро.
Напомним, что Стерлинг до этого получил награду лучшего молодого игрока Англии.
Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» ван Дейк назван игроком года в Англии по версии PFA.
Huge congratulations to @sterling7 and @lilkeets on your Football Writers' Association Awards! 👏💙— Manchester City (@ManCity) 29 апреля 2019 г.
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