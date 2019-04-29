Стерлинг признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в нынешнем сезоне по версии Ассоциации футбольных журналистов.
Стерлинг признан лучшим футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов
  • Reuters

За хавбека проголосовали 62% журналистов.

Он опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и своего партнёра по команде форварда Серхио Агуэро.

Напомним, что Стерлинг до этого получил награду лучшего молодого игрока Англии. 

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» ван Дейк назван игроком года в Англии по версии PFA.

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