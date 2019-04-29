Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 716 человек

Пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, которые претендуют на получение единовременной помощи, признаны 716 человек.

«В списках на получение единовременной помощи в 10 тыс. рублей числится 716 человек, списки на 708 человек, которым положена такая помощь, согласуются в УМВД», — цитирует зампреда регионального правительства по соцвопросам Аягму Ванчикову РИА Новости.

По её словам, 447 человек уже получили выплаты. Ванчикова добавила, что на счёт благотворительного фонда для погорельцев поступило уже более 600 тыс. рублей.

Ранее в лесах Забайкалья ввели режим ЧС.

Как рассказал врио главы Забайкальского края Александр Осипов, ущерб от природных пожаров в регионе составил 1 млрд рублей.

Также издание TranssibInfo.com сообщало, что представители Госпожарнадзора оштрафовали жителя Комсомольска-на-Амуре за поджог сухой травы в 10—20 м от автозаправочной станции и небольшого магазина.