В лесах Забайкалья введён режим ЧС

Врио главы Забайкальского края Александр Осипов ввёл режим чрезвычайной ситуации в лесах региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Данное решение было принято в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха на большей части Забайкальского края», — говорится в пресс-релизе.

В регионе будет организована система контрольно-пропускных пунктов по ограничению доступа в лес.

Ранее Осипов заявил, что ущерб от природных пожаров в регионе составил 1 млрд рублей. По его словам, от пожаров пострадали 13 южных и юго-восточных районов и 17 населённых пунктов.

Также издание TranssibInfo.com сообщало, что представители Госпожарнадзора оштрафовали жителя Комсомольска-на-Амуре за поджог сухой травы в 10—20 м от автозаправочной станции и небольшого магазина.