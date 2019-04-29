В лесах Забайкалья введён режим ЧС
- РИА Новости
«Данное решение было принято в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха на большей части Забайкальского края», — говорится в пресс-релизе.
В регионе будет организована система контрольно-пропускных пунктов по ограничению доступа в лес.
Ранее Осипов заявил, что ущерб от природных пожаров в регионе составил 1 млрд рублей. По его словам, от пожаров пострадали 13 южных и юго-восточных районов и 17 населённых пунктов.
Также издание TranssibInfo.com сообщало, что представители Госпожарнадзора оштрафовали жителя Комсомольска-на-Амуре за поджог сухой травы в 10—20 м от автозаправочной станции и небольшого магазина.