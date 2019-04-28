В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

«В Аургазинском районе в 13 сёлах повреждены кровли 12 частных жилых домов, трёх социально-значимых объектов, трёх объектов ЖКХ. В Ишимбайском районе в участковой больнице села Петровского повредилась крыша на площади 90 кв. метров», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что в посёлке Антоновка Гафурийского района частично разрушена крыша фельдшерского пункта.

Спасатели занимаются ликвидацией происшествий.

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