Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Красноярском крае
- РИА Новости
По прогнозу, в Эвенкийском муниципальном районе и Туруханском районе ожидаются порывы северо-западного ветра 15—18 м/с, метель и сильный снег.
В ночное время на севере центральных районов края местами возможен сильный снег. Днём в южных районах ожидаются порывы северо-западного ветра до 20 м/с.
На автодорогах в центральных и южных районах сохранится гололедица.
14 марта URA.RU сообщало о штормовом предупреждении в Курганской области.