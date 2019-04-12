Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Красноярском крае

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Красноярском крае в субботу, 13 апреля, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

РИА Новости

По прогнозу, в Эвенкийском муниципальном районе и Туруханском районе ожидаются порывы северо-западного ветра 15—18 м/с, метель и сильный снег. В ночное время на севере центральных районов края местами возможен сильный снег. Днём в южных районах ожидаются порывы северо-западного ветра до 20 м/с. На автодорогах в центральных и южных районах сохранится гололедица. 14 марта URA.RU сообщало о штормовом предупреждении в Курганской области.