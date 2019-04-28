В центре Москвы перекроют улицы из-за ночных репетиций парада Победы
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Отмечается, что улицы будут закрыты для обеспечения безопасности дорожного движения в центре Москвы.
По данным ведомства, тренировки пеших парадных расчётов и механизированной колонны будут проводиться в 22:00, при минимальной интенсивности движения.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье подготовили 62 площадки для запуска салютов в День Победы.