Песков назвал Ким Чен Ына профессиональным и осведомлённым лидером
- Reuters
По его словам, основная часть встречи между лидерами России и КНДР во Владивостоке проходила в формате «один на один».
«В расширенном формате, честно говоря, северокорейский лидер показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, хотя де-юре, кстати, он не является главой государства, но де-факто является», — приводит его слова Интерфакс.
Песков подчеркнул, что лидер КНДР «владеет деталями, прекрасно осведомлён обо всём, имеет свою позицию».
Также Песков отметил, что Ким Чен Ын осведомлён о всех нюансах возможных двусторонних проектов, которые могут быть оперативно развёрнуты после снятия санкций ООН и других рестрикций с Северной Кореи.
По словам пресс-секретаря российского лидера, санкции во многом мешают развитию двустороннего сотрудничества России и КНДР.
24—26 апреля Ким Чен Ын совершил официальный визит в Россию, в рамках которого прошли переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.