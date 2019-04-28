Песков назвал Ким Чен Ына профессиональным и осведомлённым лидером

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным показал себя осведомлённым руководителем.

По его словам, основная часть встречи между лидерами России и КНДР во Владивостоке проходила в формате «один на один».

«В расширенном формате, честно говоря, северокорейский лидер показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, хотя де-юре, кстати, он не является главой государства, но де-факто является», — приводит его слова Интерфакс.

Песков подчеркнул, что лидер КНДР «владеет деталями, прекрасно осведомлён обо всём, имеет свою позицию».

Также Песков отметил, что Ким Чен Ын осведомлён о всех нюансах возможных двусторонних проектов, которые могут быть оперативно развёрнуты после снятия санкций ООН и других рестрикций с Северной Кореи.

По словам пресс-секретаря российского лидера, санкции во многом мешают развитию двустороннего сотрудничества России и КНДР.

24—26 апреля Ким Чен Ын совершил официальный визит в Россию, в рамках которого прошли переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.