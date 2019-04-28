Легковой автомобиль опрокинулся в реку под Ростовом
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
«По предварительной информации, со слов очевидцев, в автомобиле находились три-четыре человека», — заявил он.
Отмечается, что на место ЧП выехали спасатели, водолазы, доставлен кран грузоподъёмностью 15 тонн. В ликвидации происшествия принимают участие 23 человека, задействовано десять единиц техники.
В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.