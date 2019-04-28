Легковой автомобиль опрокинулся в реку под Ростовом

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Легковой автомобиль, в котором находились по меньшей мере три человека, опрокинулся в реку Дон на окраине города Константиновска в Ростовской области.
Легковой автомобиль опрокинулся в реку под Ростовом
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону. 

«По предварительной информации, со слов очевидцев, в автомобиле находились три-четыре человека», — заявил он.

Отмечается, что на место ЧП выехали спасатели, водолазы, доставлен кран грузоподъёмностью 15 тонн. В ликвидации происшествия принимают участие 23 человека, задействовано десять единиц техники.

В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.

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