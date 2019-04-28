Два подростка погибли в результате ДТП в Тверской области
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
Отмечается, что погибшие были водителем и пассажиром мотоцикла.
«Возле деревни Аркатово на Сахаровском шоссе в Калининском районе столкнулись мотоцикл, маршрутка №228 и легковой автомобиль Toyota Corolla. В ДТП погибли двое — водитель и пассажир мотоцикла. По предварительным данным, оба несовершеннолетние», — сказал собеседник.
Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются.
В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.