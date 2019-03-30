Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Петербурге

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Один человек погиб и четверо получили травмы в результате аварии на Невском проспекте в Петербурге.
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В результате ДТП на Невском проспекте один человек скончался и четверо госпитализированы», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, 30 марта около 7 часов утра водитель машины Hyundai Genesis, двигавшейся по Невскому проспекту, совершил столкновение с автомобилем «Газель», выезжавшим с Литейного проспекта. 

В итоге Hyundai Genesis вынесло на полосу встречного движения, где он совершил лобовое столкновение с Volkswagen и вылетел на тротуар, сбив пешехода.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Ранее URA.RU передавало, что жертвами крупного ДТП в Свердловской области стали два человека.

В январе Newinform сообщал, что в результате двойного ДТП в Санкт-Петербурге погиб пенсионер.

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