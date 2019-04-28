Ушаков: Россия готова к новым ядерным соглашениям после переговоров
- РИА Новости
Ушаков сообщил, что видел недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, предложившего, чтобы Россия, Китай и США приступили к ядерному разоружению. Он отметил, что подробности ему неизвестны.
«Во-первых, надо выполнять то, что ещё осталось. К новым мы тоже готовы, но для этого нужны серьёзные переговоры, к которым пока ещё никто не приступал, к сожалению», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.