Ушаков: Россия готова к новым ядерным соглашениям после переговоров

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Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что российская сторона готова к заключению новых соглашений в ядерной сфере после проведения серьёзных переговоров.
Ушаков: Россия готова к новым ядерным соглашениям после переговоров
  • РИА Новости

Ушаков сообщил, что видел недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа, предложившего, чтобы Россия, Китай и США приступили к ядерному разоружению. Он отметил, что подробности ему неизвестны.

«Во-первых, надо выполнять то, что ещё осталось. К новым мы тоже готовы, но для этого нужны серьёзные переговоры, к которым пока ещё никто не приступал, к сожалению», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.

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