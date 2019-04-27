Ректор ВШЭ прокомментировал сбор подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентов за снос памятника политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории вуза.

«Памятники — это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать. Историю надо помнить, от неё нельзя закрываться, вычёркивая или занавешивая какие-то её страницы», — цитирует Кузминова РИА Новости.

Он добавил, что в российской истории «действовали самые разные люди».

«В «Вышке» три памятника: Дзержинскому, памятная доска генералу Карбышеву и бюст Гайдара. Научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин организовал сбор средств на памятник одному из ключевых авторов крестьянской реформы Александра II Милютину. Хотим предложить мэрии Москвы поставить его перед зданием «Вышки» в Милютинском переулке», — отметил ректор.

Кроме того, как отметили в ВШЭ, собеседник, близкий к руководству вуза, заявил, что фактическим создателем инициативной группы, известным своими эпатажными и провокационными акциями, является руководитель движения «Декоммунизация» Дмитрий Энтео.

«Сам он называет себя либертарианским консерватором, монархистом и православным активистом. Собеседник в ВШЭ подчеркнул, что Энтео не является ни студентом, ни сотрудником вуза, а всё происходящее вокруг переноса памятника напоминает хорошо спланированную пиар-акцию», — рассказали в Высшей школе экономики.

Ранее сообщалось, что студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза.