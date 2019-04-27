Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
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- РИА Новости
«Он руководил Республикой Хакасия 12 лет в непростые времена для нашего региона. Для всех нас он останется примером целеустремленности и серьёзного отношения к делу», — отметили в правительстве.
Там добавили, что в последние годы Лебедь жил в Москве.
«Глава республики Валентин Олегович Коновалов дал поручение своему заместителю Юлии Вячеславовне Исмагиловой, чтобы она подключилась к семье. Помощь мы точно окажем», — рассказали в правительстве ТАСС.
17 апреля первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался в своём кабинете.