Первый замглавы администрации губернатора Забайкалья умер на рабочем месте
- ©pixabay.com
«Сергей Борисович умер утром в своём кабинете», — приводит РИА Новости сообщение.
Заседание законодательного собрания края в связи с этим началось с минуты молчания.
«Сердце Сергея Борисовича Трофимова остановилось незадолго до начала очередного пленарного заседания парламента», — отметили в пресс-службе регионального парламента.
С 1996 года он работал заместителем главы администрации Читинской области. С 2002 года Трофимов занимал должность заместителя главы администрации губернатора Читинской области, с 2005 года — заместителя губернатора Читинской области.
В октябре 2008 года избран депутатом заксобрания Забайкальского края первого созыва.