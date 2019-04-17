Первый замглавы администрации губернатора Забайкалья умер на рабочем месте

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Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни в своём кабинете. Об этом сообщили в администрации губернатора.
Первый замглавы администрации губернатора Забайкалья умер на рабочем месте
  • ©pixabay.com

«Сергей Борисович умер утром в своём кабинете», — приводит РИА Новости сообщение.

Заседание законодательного собрания края в связи с этим началось с минуты молчания.

«Сердце Сергея Борисовича Трофимова остановилось незадолго до начала очередного пленарного заседания парламента», — отметили в пресс-службе регионального парламента.

С 1996 года он работал заместителем главы администрации Читинской области. С 2002 года Трофимов занимал должность заместителя главы администрации губернатора Читинской области, с 2005 года — заместителя губернатора Читинской области.

В октябре 2008 года избран депутатом заксобрания Забайкальского края первого созыва.

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