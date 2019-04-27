В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.

«Однозначно установлено, что никакого «срывания погон» курсантами не было. Все распространённые об этом отдельными лицами слухи в социальных сетях, позже ими же удалённые, абсолютно не соответствуют действительности», — приводит сообщение министерства РИА Новости.

Как отмечается, комиссия выявила пятерых курсантов, которые проявили своё недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.

«По итогам работы комиссии командиры и начальники курсантов, которые не довели до них надлежащим порядком соответствующие требования приказов военного ведомства, будут привлечены к ответственности, предусмотренной дисциплинарным уставом ВС России», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны сообщило, что изменения формы одежды в Воздушно-десантных войсках нет даже в проектах.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал сообщения СМИ о замене цвета погон у десантников.