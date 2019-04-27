В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Короткая ссылка
Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ
  • Курсанты Рязанского училища ВДВ / © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Однозначно установлено, что никакого «срывания погон» курсантами не было. Все распространённые об этом отдельными лицами слухи в социальных сетях, позже ими же удалённые, абсолютно не соответствуют действительности», — приводит сообщение министерства РИА Новости.

Как отмечается, комиссия выявила пятерых курсантов, которые проявили своё недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.

«По итогам работы комиссии командиры и начальники курсантов, которые не довели до них надлежащим порядком соответствующие требования приказов военного ведомства, будут привлечены к ответственности, предусмотренной дисциплинарным уставом ВС России», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Министерство обороны сообщило, что изменения формы одежды в Воздушно-десантных войсках нет даже в проектах.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал сообщения СМИ о замене цвета погон у десантников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить