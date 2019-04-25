Минобороны опровергло сообщения об изменении формы одежды в ВДВ

Короткая ссылка
Министерство обороны России сообщило, что изменения формы одежды в Воздушно-десантных войсках нет даже в проектах.
Минобороны опровергло сообщения об изменении формы одежды в ВДВ
  • РИА Новости

«Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в ВДВ не существует даже в проектах», — приводит РИА Новости слова официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Он отметил, что появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского воздушно-десантное командное училище «стали следствием... нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал сообщения СМИ о замене цвета погон у десантников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить