Минобороны опровергло сообщения об изменении формы одежды в ВДВ

Министерство обороны России сообщило, что изменения формы одежды в Воздушно-десантных войсках нет даже в проектах.

«Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в ВДВ не существует даже в проектах», — приводит РИА Новости слова официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

Он отметил, что появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского воздушно-десантное командное училище «стали следствием... нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал сообщения СМИ о замене цвета погон у десантников.