На Урале ребёнок скончался после катания с горки

В городе Североуральск Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту смерти шестилетнего ребёнка после катания с горки. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным ведомства, 26 апреля дети катались с металлической горки в посёлке Калья. Вечером один из них пришёл домой с рассечением и сильной головной болью.

При этом в ночь на 27 апреля мальчику стало хуже. Он умер до прибытия скорой помощи.

Отмечается, что прокуратура выясняет принадлежность горки и её техническое состояние на предмет безопасности.

«Кроме того, будет установлено, своевременно ли была оказана медицинская помощь ребёнку, в том числе своевременность приезда бригады скорой помощи на вызов», — заявили в прокуратуре.

Ранее RIA56 передавал, что в Оренбургской области вынесли приговор по делу о смерти ребёнка в больнице.