Власти Москвы заявили, что Большая кольцевая линия метро готова на 50%

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Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро достроена практически на 50%. Об этом, как сообщают «Известия», заявил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.
Власти Москвы заявили, что Большая кольцевая линия метро готова на 50%
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

Отмечается, что на БКЛ в настоящее время работает 21 проходческий щит. 

«Если смотреть всю Большую кольцевую линию, то она уже готова практически на 50%. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что в 2022 году полностью намерены замкнуть Большую кольцевую линию», — приводятся слова Хуснуллина на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года.

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