Власти Москвы заявили, что Большая кольцевая линия метро готова на 50%

Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро достроена практически на 50%. Об этом, как сообщают «Известия», заявил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

Отмечается, что на БКЛ в настоящее время работает 21 проходческий щит.

«Если смотреть всю Большую кольцевую линию, то она уже готова практически на 50%. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что в 2022 году полностью намерены замкнуть Большую кольцевую линию», — приводятся слова Хуснуллина на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года.