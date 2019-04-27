Власти Москвы заявили, что Большая кольцевая линия метро готова на 50%
- © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин
Отмечается, что на БКЛ в настоящее время работает 21 проходческий щит.
«Если смотреть всю Большую кольцевую линию, то она уже готова практически на 50%. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что в 2022 году полностью намерены замкнуть Большую кольцевую линию», — приводятся слова Хуснуллина на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года.