При столкновении судов на Волге погиб один человек и двое пропали

В Ивановской области в акватории Волги столкнулись два судна. По предварительным данным, один человек погиб и двое пропали без вести. Об этом информирует Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

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«По предварительным данным, ночью 27 апреля 2019 года на акватории реки Волга в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района Ивановской области произошло столкновение маломерного судна с неустановленным судном», — заявили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). На месте ЧП работают сотрудники следственных органов. В июне 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. Погибли 11 человек.