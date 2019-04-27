При столкновении судов на Волге погиб один человек и двое пропали
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«По предварительным данным, ночью 27 апреля 2019 года на акватории реки Волга в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района Ивановской области произошло столкновение маломерного судна с неустановленным судном», — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
На месте ЧП работают сотрудники следственных органов.
В июне 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. Погибли 11 человек.