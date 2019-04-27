Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

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На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках учений проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С».
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
  • © НПО «Сплав»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.

12 апреля на полигоне Капустин Яр боевые расчёты выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М».

Отмечается, что объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на территории пяти регионов Южного военного округа прошли учения артиллеристов.

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