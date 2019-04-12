Комплекс «Искандер-М» поразил командный пункт условного противника
- РИА Новости
«Применив ракету ОТРК «Искандер-М», боевые расчёты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 километров», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Отмечается, что объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения.
«По итогам тактико-специального учения расчёт оценён на оценку «отлично», — говорится в сообщении.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на территории пяти регионов Южного военного округа прошли учения артиллеристов.