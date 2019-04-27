СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе. Об этом говорится в сообщении СУ СК по Башкирии.

По данным следствия, в декабре 2018 года 46-летний глава семьи убил 39-летнюю супругу и двух своих детей в возрасте двух и шести лет. Также он убил 22-летнюю падчерицу и её девятимесячного ребёнка.

«После чего, заказав грузовой автомобиль, перевёз их тела на свой садовый участок, расположенный вблизи Северного кладбища в Орджоникидзевском районе Уфы, а впоследствии спрятал их в заброшенном колодце на соседнем садовом участке», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что у семьи больше не имелось близких родственников. Первоначально их исчезновению никто не придал значения. В апреле в правоохранительные органы обратилась подруга 22-летней погибшей.

Во время проверки предполагаемого места жительства матери и ребенка подозреваемый не открыл дверь полицейским и совершил самоубийство.

Ранее источник сообщал, что на садовом участке в Уфе обнаружены тела членов одной семьи — двух женщин и трёх детей.